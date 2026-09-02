एमपी: स्मार्ट क्लास में पीछे पर पढ़ाई के नतीजों में आगे: भोपाल-इंदौर जैसे महानगरों को छोटे शहर सीधी ने पछाड़ा

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प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल कंटेंट और तकनीकी सुविधाओं पर जोर बढ़ रहा है, लेकिन स्कूलों की असली तस्वीर बच्चों के सीखने के नतीजों से सामने आ रही है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स (पीजीआई-डी) के आंकड़े शिक्षा व्यवस्था के इसी विरोधाभास को सामने रखते हैं। सीधी जिला डिजिटल लर्निंग में महज 10 अंक हासिल करता है, जबकि उसका आउटकम स्कोर 194 अंक है। दूसरी ओर राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में डिजिटल लर्निंग का स्कोर सीधी से करीब दोगुना है, लेकिन बच्चों के वास्तविक शैक्षणिक परिणामों का स्कोर सीधी से पीछे है। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि स्कूल में स्मार्ट क्लास है या नहीं, कंप्यूटर हैं या नहीं और डिजिटल संसाधन कितने हैं। असली सवाल यह है कि इन संसाधनों का बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है।