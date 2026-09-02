सीलिंग का विरोध: कोलार बंद, BMC की अर्थी निकाली, व्यापारी बोले-कार्रवाई नहीं रुकी तो परिवार संग करेंगे आत्मदाह

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कोलार व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि सीलिंग से सिर्फ एक दुकान या प्रतिष्ठान बंद नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार का रोजगार बंद हो जाता है। दुकान बंद होने से बच्चों की फीस, बैंक का ब्याज और परिवार की रोजी-रोटी पर संकट आता है। व्यापारियों के यहां काम करने वाले कर्मचारियों की आजीविका भी इससे प्रभावित होती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सरकार से सीलिंग कार्रवाई रोकने की अपील की। सुनील सिंह ने कहा कि अब दोबारा सीलिंग हुई तो व्यापारी अपने परिवार और बच्चों के साथ प्रतिष्ठानों के सामने बैठने को मजबूर होंगे।बुधवार को कोलार तिराहे से गोल जोड़ तक पूरा व्यावसायिक क्षेत्र बंद रहा। व्यापारी संगठन के पदाधिकारी घूम-घूमकर दुकानें बंद कराते रहे। छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों के अलावा डी-मार्ट, वी-मार्ट और विशाल मेगामार्ट भी बंद रहे। मंदाकिनी और डी-मार्ट चौराहे की शराब दुकानें भी बंद रहीं।हालांकि पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर जैसी जरूरी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया। बाजार बंद होने से स्थानीय लोगों को किराना और रोजमर्रा की जरूरत का सामान लेने में परेशानी हुई।सीलिंग के विरोध में व्यापारियों ने सांकेतिक अर्थी यात्रा निकाली। कुछ व्यापारियों ने मुंडन भी कराया। हाथों में मटकी लेकर व्यापारी अर्थी के साथ डी-मार्ट चौराहे तक पहुंचे। यहां नगर निगम की सांकेतिक अर्थी का दाह संस्कार किया गया।सुनील सिंह के मुताबिक कोलार में करीब 3200 से 3500 छोटे-बड़े व्यापारी बंद में शामिल रहे। उनका दावा है कि व्यापारियों के परिवार और कर्मचारियों को मिलाकर करीब 60 से 70 हजार लोग इस कार्रवाई से प्रभावित हो रहे हैं।सुनील सिंह ने कहा कि यह केवल भोपाल का मामला नहीं है। उनके मुताबिक चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, पटना और भोपाल समेत पांच राज्यों की राजधानियों में ऐसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने व्यापारियों की समस्या को लेकर एक समिति बनाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया। अब 15 तारीख को होने वाली प्रक्रिया में सरकार से राहत मिलने की उम्मीद है।इधर नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। अब तक शहर में करीब 170 प्रतिष्ठानों को बंद कराया जा चुका है। व्यापारियों ने प्रशासन से सीलिंग रोककर बातचीत के जरिए व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की है। इससे पहले मंगलवार को भी व्यापारियों ने रोशनपुरा चौराहे पर करीब चार घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया था।