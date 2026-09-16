बैतूल: धर्मांतरण गतिविधि के आरोप में पांच गिरफ्तार, धार्मिक साहित्य और दस्तावेज जब्त

आमला थाना पुलिस ने धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई भीमनगर बोड़खी क्षेत्र में एक घर पर आयोजित बैठक और प्रार्थना सभा की सूचना मिलने के बाद की गई। मौके से धार्मिक साहित्य, पुस्तिकाएं, पंपलेट, सहमति पत्र और विभिन्न संस्थाओं से संबंधित पत्र समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

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