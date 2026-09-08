बैतूल: दर्शन के लिए आया था परिवार, बच्चे ने घुमाया एक्सीलेटर और मंदिर में जा घुसी स्कूटी; बाल-बाल बचा बच्चा

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक ताप्ती मंदिर में दर्शन के लिए आया था। मंदिर के ठीक सामने उसने अपनी स्कूटी खड़ी की और अपने छोटे बच्चे को स्कूटी की सीट पर बैठाया। इसी दौरान बच्चे ने अचानक स्कूटी का एक्सीलेटर घुमा दिया। एक्सीलेटर घुमाते ही स्कूटी तेज रफ्तार से अनियंत्रित हो गई और सीधे मंदिर के अंदर जा घुसी। हादसे के वक्त मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की मौजूदगी थी। अचानक स्कूटी के मंदिर में घुसने से अफरा-तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में बच्चे को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। वहीं, स्कूटी सवार युवक घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने युवक और बच्चे को बाहर निकाला और घायल युवक को उपचार के लिए भेजा।हालांकि. यह कोई पहला मामला नहीं है। ताप्ती परिक्रमा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के कारण अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। ताप्ती परिक्रमा मार्ग काफी संकरा है और यहां दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। इसी वजह से लंबे समय से स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं द्वारा परिक्रमा मार्ग पर दोपहिया और चारपहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है।ये भी पढ़ें-स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अब तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अगर समय रहते परिक्रमा मार्ग पर बैरिकेडिंग कर वाहनों को रोका गया होता, तो आज यह हादसा नहीं होता। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द परिक्रमा मार्ग को वाहन मुक्त किया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को टाला जा सके।