एमपी: महाराष्ट्र में टाइगर के हमले से बच्ची की मौत, अब बैतूल तक पहुंचा खौफ; बॉर्डर के गांवों में मुनादी शुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूल Published by: बैतूल ब्यूरो Updated Mon, 07 Sep 2026 03:02 PM IST
सार
महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमा पर टाइगर की दहशत बढ़ गई है। महाराष्ट्र के अमरावती के ब्राह्मणवाडा गांव में टाइगर के हमले में एक बच्ची की मौत की जानकारी सामने आई है। वहीं, मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर थाना इलाके के दाभोना गांव में भी टाइगर दिखाई देने का दावा किया जा रहा है
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विस्तार
महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की सीमा पर टाइगर की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के अमरावती पुलिस कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार, ब्राह्मणवाडा गांव में टाइगर के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं, एक दिन पहले सिराजगांव में तेंदुए ने एक गाय और उसके बछड़े को भी अपना शिकार बना लिया। अब यही टाइगर मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर थाना क्षेत्र के दाभोना गांव में भी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद सीमा से लगे गांवों में दहशत का माहौल है।
पुलिस और वन विभाग ने सतर्क रहने की अपील की
पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। बॉर्डर के ग्रामीण इलाकों में मुनादी कराकर लोगों को रात में अकेले बाहर न निकलने, बच्चों पर विशेष नजर रखने और किसी भी संदिग्ध वन्यजीव की सूचना तत्काल वन विभाग या पुलिस को देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वन विभाग ने टाइगर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की है। फिलहाल पूरे सीमा क्षेत्र में अलर्ट जारी है।
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पुलिस और वन विभाग ने सतर्क रहने की अपील की
पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। बॉर्डर के ग्रामीण इलाकों में मुनादी कराकर लोगों को रात में अकेले बाहर न निकलने, बच्चों पर विशेष नजर रखने और किसी भी संदिग्ध वन्यजीव की सूचना तत्काल वन विभाग या पुलिस को देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वन विभाग ने टाइगर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की है। फिलहाल पूरे सीमा क्षेत्र में अलर्ट जारी है।
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