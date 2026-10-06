आलीराजपुर: जनसुनवाई में पहुंचा पति, पत्नी को मायके से वापस बुलाने की लगाई गुहार

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आलीराजपुर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कुल 40 आवेदन पहुंचे। इनमें भूमि विभाजन, आधार कार्ड और समग्र आईडी न बनने जैसी शिकायतें शामिल थीं। इन सभी मामलों के बीच रिछवी गांव के कनासाया फलिया निवासी एक व्यक्ति अपनी पत्नी को वापस घर भिजवाने की गुहार लेकर जनसुनवाई में पहुंचा।