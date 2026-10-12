Lucknow News: संदिग्ध हालात में युवक की मौत, रिश्तेदार समेत दो पर हत्या का आरोप

विज्ञापन

जितेंद्र सिंह के मुताबिक, अनुज निजी दुग्ध कंपनी में चालक थे। शनिवार को बेटे की छुट्टी थी। सुबह करीब 10 बजे वह टहलने निकला था। रात करीब 7:45 बजे रिश्तेदार का नाती अपने दोस्त के साथ अनुज को गंभीर हालत में ऑटो से घर छोड़कर चला गया। परिजन अनुज को एपेक्स ट्रॉमा सेंटर-2 ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जितेंद्र का कहना है कि एक आरोपी से उनकी रंजिश है। एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह पता चल सकेगी।मोबाइल, रुपये और दस्तावेज गायब होने पर हुआ था विवादजितेंद्र ने बताया कि बृहस्पतिवार को सोते समय अनुज का मोबाइल फोन, एक हजार रुपये, पैन कार्ड और आधार कार्ड गायब हो गए थे। अनुज ने इसकी शिकायत पुलिस से करने की बात कही थी। शुक्रवार को आरोपी रिश्तेदार ने मोबाइल तो लौटा दिया लेकिन रुपये व अन्य दस्तावेज वापस नहीं किए। इसे लेकर विवाद भी हुआ था। अनुज की शादी तय हो चुकी थी। इसी नवरात्र में सगाई होनी थी। परिवार में मां विमला देवी और तीन भाइयों में अनुज दूसरे नंबर पर थे।