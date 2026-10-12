फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Ritesh and Rohit's wrestling match ended in a draw.

Lucknow News: बराबरी पर छूटी रितेश और रोहित की कुश्ती

Mon, 12 Oct 2026 02:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Ritesh and Rohit's wrestling match ended in a draw.
कुश्ती के दौरान हाथ मिलाते पहलवान
लखनऊ। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की स्मृति में कैंट स्थित हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर इनामी दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में सबसे बड़ी कुश्ती एक लाख रुपये के लिए आयोजित की गई। इस मुकाबले में गाजीपुर के रीतेश का मुकाबला हरियाणा के पहलवान रोहित से हुआ। मुकाबले के दौरान दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को मात देने के लिए दांवपेच आजमाए। अंत में यह मुकाबला बराबरी पर छूटा।
विज्ञापन

दोनों पहलवानों में 50-50 हजार रुपये की धनराशि और एक-एक गदा दिया गया। 21 हजार रुपये की कुश्ती में सोनीपत के आर्यन ने वाराणसी के बब्बू को हरा दिया। आठ हजार रुपये के लिए हुई कुश्ती में सेना के नासिर ने सहारनपुर के गौरव को परास्त किया। वाराणसी के अवनीश ने मुजफ्फरनगर के प्रिंस को मात देकर 11 हजार रुपये की इनामी राशि पर कब्जा किया।

कुश्ती के दौरान हाथ मिलाते पहलवान

कुश्ती के दौरान हाथ मिलाते पहलवान

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed