Lucknow News: जांच में झूठी निकली लूट के आरोप की सूचना, दो गिरफ्तार

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मोहनलालगंज। एक युवक ने साढ़े नौ हजार रुपये की लूट का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। पुलिस ने जांच की तो सूचना झूठी निकली। शराब के नशे में दोनों युवकों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर शांतिभंग के तहत कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह के मुताबिक, शनिवार रात वायरल हुए वीडियो में भूइयादीन ने साढ़े नौ हजार रुपये लूटे जाने का दावा किया था। जांच में सामने आया कि गौरा निवासी उमेश और भूइयादीन के बीच शराब के नशे में विवाद हुआ था। इसे ही लूट की घटना बताकर वीडियो वायरल किया गया।