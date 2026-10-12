Lucknow News: साइकिलिंग चैंपियनशिप में देव आराध्या, रणवीर व राघव अव्वल

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लखनऊ। अयांश गर्ग, आराध्या वाजपेयी, रणवीर सिंह, प्रकृति राठौर, काव्य चित्रांश, प्रसिद्ध राघव अवस्थी और देव मिश्रा ने लखनऊ साइकिलिंग चैंपियनशिप में दमदार प्रदर्शन करते हुए अलग-अलग श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया। लखनऊ साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में सार्थक, पलक जैन, वीर सिंह और चंद्रेश गुप्ता दूसरे स्थान पर रहे।ओमकार पुष्कर और राहुल मौर्य भी अपने वर्ग में विजेता बने। 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की स्पर्धा में संतोष जायसवाल विजेता रहे। इससे पहले रविवार सुबह कुड़ियाघाट पर प्रतियोगिता का शुभारंभ हिमांशु मिश्र ने किया। साइकिलिंग एसोसिएशन के सचिव अनुराग वाजपेयी ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के बालक-बालिकाओं ने हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन किया।