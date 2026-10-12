Lucknow News: मिशन शक्ति के तहत निकाली रैली

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लखनऊ। मिशन शक्ति के छठे चरण के तहत रविवार को लखनऊ पुलिस ने रैली का आयोजन किया। गांधी प्रतिमा से पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने इस रैली की शुरुआत की। रैली में जेसीपी क्राइम अर्पणा कुमार, जेसीपी एलओ बबलू कुमार सहित अन्य पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। पुलिस आयुक्त ने महिलाओं व छात्राओं की सुरक्षा को पुलिस की पहली प्राथमिकता बताया है। अपील की है कि घटना होने पर छुपाए नहीं, बल्कि पुलिस को बताएं।