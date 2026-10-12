Lucknow News: पीजीआई में स्टाफ नर्स की नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से 9.52 लाख ऐंठे

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बीनू के अनुसार, वह कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में संविदा पर नर्स हैं। जून 2025 में संस्थान में उनकी मुलाकात अमित मोहन से हुई थी। अमित एक मरीज को इलाज के लिए लेकर आया था। बातचीत में उसने खुद को पीजीआई के निदेशक आरके धीमान का पीए बताया और कहा कि वह बीबीडी के सनब्रिज टावर-1 के फ्लैट नंबर 104 में रहता है। परिचय बढ़ने पर आरोपी ने 15 लाख रुपये में पीजीआई में स्टाफ नर्स की नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। आरोपी ने आधी रकम पहले और बाकी काम होने के बाद देने की बात कही।बीनू के अनुसार, कई बार में ऑनलाइन और नकद कुल 9.52 लाख रुपये लिए। कुछ रकम उन्होंने शिवांगी को भी दी थी। आरोपी ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी भरवाया। कुछ दिन के बाद परीक्षा की तारीख पूछने पर आरोपी टालमटोल करते हुए और रुपये मांगने लगा। शक होने पर वह परिजनों के साथ अमित के गांव पहुंचीं तो ग्रामीणों ने बताया कि वह इसी तरह कई लोगों को ठग चुका है। इसके बाद अमित के फ्लैट पर पहुंचीं तो पता चला कि वह दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है। किसी तरह नए पते लोटस फोर्ट एन्क्लेव (विला-79) पर पहुंचकर रकम वापस मांगी तो आरोपी दंपती ने अभद्रता कर हुए उन्हें धमकाया। वर्तमान में आरोपी मोहित अयोध्या रोड सि्थत मन्नत अपार्टमेंट में रह रहा है। इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह ने बताया कि आरोपी दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।