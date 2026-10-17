Lucknow News: अब 23 तक बदलवा सकेंगे मेट्रो का स्मार्ट कार्ड

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जनसंपर्क विभाग ने बताया कि अब तक 57 हजार से अधिक यात्री मौजूदा गो स्मार्ट कार्ड को एनसीएमसी कार्ड से बदल चुके हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। एनसीएमसी अंतर-परिचालनीय परिवहन कार्ड है जिसका इस्तेमाल देशभर की मेट्रो, बसों, पार्किंग और खुदरा सेवाओं में भी कर सकते हैं। प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि लखनऊ मेट्रो में एनसीएमसी कार्ड से हर यात्रा पर 10 प्रतिशत छूट मिलती है।कार्ड बदलवाने की प्रक्रियायात्री को पुराने गो स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध शेष रकम पहले उपयोग करनी होगी। इसके बाद मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर पुराने कार्ड का सत्यापन कराना होगा। फिर पुराना गो स्मार्ट कार्ड व वापसी रसीद स्टेशन पर स्थित एयरटेल पेमेंट्स बैंक कियोस्क पर जमा करनी होगी। मोबाइल ओटीपी सत्यापन के बाद नया एनसीएमसी कार्ड निशुल्क जारी कर दिया जाएगा।