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Lucknow News: थियेटर फेस्ट में दो नाटकों का मंचन

Sat, 17 Oct 2026 03:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:02 AM IST
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Two plays staged at the theatre fest
थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार
लखनऊ। नेशनल पीजी कॉलेज में शुक्रवार को थियेटर फेस्ट-2026 में शुक्रवार को कॉलेज के साइंस ब्लॉक स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने दो नाटकों का मंचन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि नवयुग कन्या महाविद्यालय की प्रो. सीमा सरकार ने की। फेस्ट में विद्यार्थियों ने अंग्रेजी नाटक द इनहेरिटेंस और प्रसिद्ध हिंदी नाटक अंधेर नगरी, चौपट राजा का मंचन किया। दोनों प्रस्तुतियों को दर्शकों और शिक्षकों ने खूब सराहा।

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

थियेटर फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार

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