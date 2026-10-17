Lucknow News: महिला कारीगरों के हैंडीक्राफ्ट की रही मांग

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लखनऊ। निराला नगर स्थित एक होटल में चल रही दो दिवसीय सैफायर लाइफस्टाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स प्रदर्शनी का शुक्रवार को समापन हुआ। आयोजकों केके श्रीवास्तव और महबूब किदवई ने बताया कि प्रदर्शनी से स्थानीय कारीगरों को उत्पाद प्रदर्शित करने और ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिला। शहर की महिलाओं की ओर से बनाए उत्पाद खूब पसंद किए गए। अमीनाबाद की तनीशा के कैंडल बुके, पत्रकारपुरम की आशनी के जलकुंभी के तनों से बने बैग, डलिया व टेराकोटा के झुमके और श्यामा अग्रवाल की स्टर्लिंग सिल्वर ज्वैलरी की मांग रही।