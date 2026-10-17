Lucknow News: सकारात्मक सोच से ही जीवन में आएगा बदलाव

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उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और भावनात्मक उपचार (इमोशनल हीलिंग) पर चर्चा की। फिक्की फ्लो लखनऊ की चेयरपर्सन सिमरन साहनी के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में 600 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध पर चर्चा की। इस अवसर पर फिक्की फ्लो की नेशनल एक्सपोर्ट हेड स्वाति वर्मा, पूर्व चेयरपर्सन विभा अग्रवाल के अलावा देवांशी सेठ,निवेदिता सिंह, सचिव प्रज्ञा अग्रवाल और संयुक्त कोषाध्यक्ष वसुधा जैन मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन ज्योति दीवान ने किया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और भावनात्मक उपचार (इमोशनल हीलिंग) पर चर्चा की। फिक्की फ्लो लखनऊ की चेयरपर्सन सिमरन साहनी के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में 600 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध पर चर्चा की। इस अवसर पर फिक्की फ्लो की नेशनल एक्सपोर्ट हेड स्वाति वर्मा, पूर्व चेयरपर्सन विभा अग्रवाल के अलावा देवांशी सेठ,निवेदिता सिंह, सचिव प्रज्ञा अग्रवाल और संयुक्त कोषाध्यक्ष वसुधा जैन मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन ज्योति दीवान ने किया।

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लखनऊ। फिक्की फ्लो लखनऊ की ओर से शुक्रवार को गोमतीनगर के एक कॉलेज में राइज अबव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आध्यात्मिक मार्गदर्शक एवं वक्ता बीके शिवानी ने कहा कि आंतरिक शक्ति, सकारात्मक सोच और आत्मचिंतन ही जीवन की चुनौतियों से उबरने का आधार है। जब व्यक्ति स्वयं के भीतर बदलाव लाता है। तभी उसके विचारों, व्यवहार और जीवन में वास्तविक बदलाव दिखाई देता है।