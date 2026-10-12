Lucknow News: यलो और सफायर टीमों ने जीते मुकाबले

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यश साहनी क्रिकेट ग्राउंड पर गोल्ड टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11.2 ओवर में 71 रन बनाए। यलो की ओर से प्लेयर ऑफ द मैच अथर्व राय ने 2.2 ओवर में 20 रन देकर पांच विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी यलो की टीम ने मात्र एक विकेट खोकर 11.3 ओवर में लक्ष्य प्राप्त कर लिया। सलामी बल्लेबाज शुभ ने 39 गेंदों पर सात चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 47 रन योगदान किया।एसएमआर क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम सफायर ने 132 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज माधव मिश्र ने 47 रनों की अहम पारी खेली। जवाब में सिल्वर की टीम 119 रन पर ढेर हो गई। सफायर के युवराज, सरपाल और दिव्यांश ने दो-दो विकेट लिए।