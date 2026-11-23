विधानसभा चुनाव गठबंधन के तहत ही लड़ेंगी

बैठक में स्पष्ट किया गया कि दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव गठबंधन के तहत ही लड़ेंगी। इसके बाद सीटों पर चर्चा शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 181 सीटे लड़ने का प्रस्ताव रखा। फिर सीटवार प्राथमिकता बताई। 181 सीटें मांगने के पीछे वजह भी बताई। इसमें जातीय समीकरण, अपनी विधानसभा क्षेत्रवार तैयारी, लोकसभा चुनाव में मिले वोट सहित विभिन्न तरह की अन्य जानकारी दी। इस दौरान सपा की टीम ने कुछ सीटें के मांगने पर सवाल भी किए।



कांग्रेस की टीम ने सपा के सवालों का जवाब दिया। मंगलवार को दोबारा बैठक होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि दोनों टीमों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। कांग्रेस ने चुनाव मैदान में अपनी प्राथमिकताएं बताई। सीटों का विवरण दिया। सपा की टीम अपने शीर्ष नेतृत्व से कांग्रेस के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। इसके बाद मंगलवार को दोबारा बैठक हुई। इसमें सपा अपना जवाब देगी।