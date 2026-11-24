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अयोध्या: कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, दिन में उमड़ेंगे लाखों लोग
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार सुबह सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा-अर्चना की। स्नान के बाद लोगों ने मंदिरों में दर्शन-पूजन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। घाटों पर सुबह से ही धार्मिक माहौल बना रहा। दूर-दराज से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे।
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