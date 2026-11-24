लखनऊ। सोनभद्र के करमा नृत्य से लेकर राजस्थान के चकरी नृत्य तक और कहीं ढोल-मादल की थाप तो कहीं पारंपरिक गीतों की गूंज। गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क सोमवार को 13 राज्यों की जनजातीय लोकसंस्कृति के रंगों से सराबोर हो उठा। मौका था चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव के शुभारंभ का। जनजातीय कलाकारों ने नृत्य और संगीत के जरिये अपनी समृद्ध परंपराओं की झलक पेश की।
लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित उत्सव का उद्घाटन समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने किया। इससे पहले 1090 चौराहे से सांस्कृतिक शोभायात्रा निकाली गई, जो यूपी दर्शन पार्क पहुंची। शाम को सोनभद्र के कलाकारों ने मादल वादन और करमा नृत्य प्रस्तुत किया। लखीमपुर खीरी के चंदन चौकी के थारू और बिजनौर के कुआं खेड़ा के बुक्सा जनजाति के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य से दर्शकों को आकर्षित किया। चित्रकूट के कलाकारों ने जवारा और राई नृत्य की प्रस्तुति दी
करमा से चकरी तक, लोकनृत्यों ने बांधा समां
महाराष्ट्र के बोहणा, मध्य प्रदेश के भगोरिया, पश्चिम बंगाल के संथाली और हिमाचल प्रदेश के सिरमौरी व लम्बाडा नृत्य की प्रस्तुतियां हुईं। ओडिशा की बोंडा जनजाति के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य पेश किया तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने पंडवानी गायन से समां बांधा। राजस्थान की तेराताली, लंगा गायन और चकरी नृत्य के साथ प्रयागराज का बीन वादन और उत्तराखंड का जौनसारी नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहे।
शिल्प मेले में दिखी पारंपरिक कला
उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ शिल्प मेला भी लगाया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों के शिल्पकार अपने हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्सव 26 नवंबर तक चलेगा। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह आयोजन जनजातीय कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का साझा मंच दे रहा है। इससे देश की विविध जनजातीय परंपराओं और हस्तशिल्प को पहचान मिलेगी।
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल
गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करते समाज कल