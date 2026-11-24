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कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा, गोमती समेत पवित्र नदियों में स्नान, पूजा-पाठ और दान का विशेष महत्व है। ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल के अनुसार, पूर्णिमा तिथि सोमवार रात 11:42 बजे शुरू होकर मंगलवार रात 8:23 बजे तक रहेगी। इस दिन कृतिका नक्षत्र और शिव योग का संयोग बन रहा है।ज्योतिषाचार्य पंडित अमित भार्गव के अनुसार, मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इस दिन विष्णु पूजन, व्रत और दान का विधान है। श्रद्धालु शाम को मंदिरों और तुलसी के पास दीप जलाकर भगवान विष्णु और शिव की आराधना करेंगे। गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाने वाले लोग घर पर पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इस खुशी में देवताओं ने दीप जलाए थे। तभी से देव दीपावली पर नदियों के घाटों को दीपों से सजाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन शिवालयों में भगवान शिव का पूजन और अभिषेक भी किया जाता है।कार्तिक पूर्णिमा पर सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव की जयंती भी मनाई जाएगी। श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा नाका हिंडोला के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह (बाबा बक्शी) ने बताया कि मुख्य प्रकाश उत्सव मंगलवार को डीएवी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा।