फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Three lakh students did not receive fee reimbursement by the scheduled date; payment was directed for Oct

यूपी: तीन लाख छात्रों को तय तिथि पर नहीं मिली शुल्क भरपाई, 3 अक्तूबर को भुगतान के थे निर्देश

Wed, 07 Oct 2026 09:57 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 07 Oct 2026 09:57 AM IST
सार

तीन अक्तूबर को भुगतान के निर्देश दिए गए थे पर समय पर डाटा तैयार न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 1.36 लाख पात्र छात्र भी भुगतान से वंचित हैं।
 

विज्ञापन
UP: Three lakh students did not receive fee reimbursement by the scheduled date; payment was directed for Oct
- फोटो : Adobe Stock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश में तीन लाख से अधिक ऐसे पात्र छात्रों को 3 अक्तूबर को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल सकी, जिन्हें वर्ष 2025-26 में पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिला था। राज्य सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इन छात्रों के भुगतान के लिए दोबारा पोर्टल खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन संबंधित अधिकारी समय पर डाटा तैयार नहीं करवा सके। छात्रों को इसकी स्पष्ट वजह भी नहीं बताई जा रही है।

विज्ञापन


वर्ष 2025-26 में शिक्षण संस्थानों से आवेदन अग्रसारित न होने, पीएफएमएस से आवेदन रिजेक्ट होने समेत अन्य कारणों से बड़ी संख्या में पात्र छात्र योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुराग यादव ने 29 अगस्त को इन छात्रों के डाटा की जांच कर 3 अक्तूबर को भुगतान के लिए विस्तृत समयसारिणी जारी की थी। इसमें डाटा को अलग अलग स्तरों पर आगे बढ़ाने की तिथियां तय की गई थीं।
विज्ञापन


इन छात्रों को समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भुगतान करना है। अकेले पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में ऐसे 1.36 लाख छात्र हैं। 3 अक्तूबर को इनमें से किसी के खाते में भी राशि नहीं पहुंची। अन्य विभागों में भी यही स्थिति है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट के आदेश में पोर्टल खोलने का उल्लेख है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि छात्रों को किस वर्ष के बजट से भुगतान किया जाना है। इस संबंध में शासन से निर्देश मांगे गए हैं। वहीं, निदेशक समाज कल्याण संजीव सिंह ने बताया कि तीन अक्तूबर को 3500 छूटे छात्रों के खातों में राशि भेजी गई। जबकि, 1.45 लाख छात्रों को भुगतान प्रक्रिया में है।


छूटे पात्र छात्रों को भुगतान इसी माह : अनुराग
प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने बताया कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण अभियान 3 अक्तूबर से शुरू हो गया है। पिछले वर्ष के आवेदित पात्र छात्रों के मास्टर डाटा को दुरुस्त कर पात्रता संबंधी कार्रवाई पोर्टल पर अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि इसी माह छूटे पात्र छात्रों को भी भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं, 29 अगस्त के शासनादेश का हवाला दिए जाने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में वे संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed