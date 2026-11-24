महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी डीआईओएस और बीएसए को कार्यक्रमों में विद्यार्थियों व शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छात्र पोस्टर, चित्रकला, बुकमार्क, बैज और कोलाज बनाकर संविधान के मूल सिद्धांतों, नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों और राष्ट्रीय मूल्यों को प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने गतिविधियों को रोचक और सहभागितापूर्ण बनाने पर जोर दिया है। कार्यक्रमों का विवरण डिजिटल माध्यम से भी दर्ज किया जाएगा।