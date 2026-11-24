यूपी: स्कूलों में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर होंगे विशेष आयोजन, संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करेंगे छात्र
26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को संवैधानिक मूल्यों से अवगत कराना है।
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प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर विशेष आयोजन होंगे। प्रार्थना सभा में छात्र और शिक्षक संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करेंगे। साथ ही संविधान सभा के सदस्यों और उनके योगदान से परिचित होंगे। पोस्टर, चित्रकला, बुकमार्क, बैज और कोलाज जैसी गतिविधियों के माध्यम से संविधान के विचारों को रचनात्मक अभिव्यक्ति देंगे।
इस पहल का उद्देश्य विद्यालयों को सांविधानिक चेतना व लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का केंद्र बनाना है। इसके तहत छात्रों को संविधान के आदर्शों को समझने, उनका सम्मान करने और दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान सभा की भूमिका पर परिचर्चा भी होगी।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी डीआईओएस और बीएसए को कार्यक्रमों में विद्यार्थियों व शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छात्र पोस्टर, चित्रकला, बुकमार्क, बैज और कोलाज बनाकर संविधान के मूल सिद्धांतों, नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों और राष्ट्रीय मूल्यों को प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने गतिविधियों को रोचक और सहभागितापूर्ण बनाने पर जोर दिया है। कार्यक्रमों का विवरण डिजिटल माध्यम से भी दर्ज किया जाएगा।