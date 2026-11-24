स्कूलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ई-मेल की जांच में गिरफ्तार अंकित शंखवार के लैपटॉप से यूपी एटीएस को 36 लाख और ई-मेल आईडी मिली हैं। लैपटॉप का डाटा रिकवर होने के बाद इन ई-मेल आईडी का पता चला। इसके पहले 22 लाख ई-मेल के बारे में खुलासा हो चुका है। मतलब कुल 58 लाख ई-मेल मिल चुके हैं।

विज्ञापन

साथियों के नामों का भी खुलासा

एटीएस ने 28 नवंबर को कानपुर से अंकित शंखवार को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने खुलासा किया था कि अंकित ई-मेल बनाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को बेचता है। जिनका इस्तेमाल वो लोग भारत के स्कूलों व तमाम अन्य प्रतिष्ठानों को धमकी देने में इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ के शो में धमाका करने और अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर को बम से उड़ाने का धमकी भरा ई-मेल बेचे गए ही मेल से भेजा गया था।

सूत्रों के मुताबिक, रिमांड के दौरान उसने आरोपों को स्वीकारा। उसने बताया कि वह पैसों के लालच में ये काम करता था। 2022 से अब तक उसके पास विदेश से करीब 40-50 हजार डॉलर आए। उसके बैंक खातों में 80 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन भी मिला है। पूछताछ में उसने अपने साथियों के नामों का भी खुलासा किया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

पहले मिली थीं पांच लाख ई-मेल आईडी

वहीं जब उसके लैपटॉप का डाटा रिकवर हुआ तो पता चल कि 36 लाख और ई-मेल उसने बनाई थीं। जिसमें तमाम बेची। एटीएस अब मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है। कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद सोमवार को उसे वापस जेल भेज दिया गया। एटीएस अब बरामद डाटा और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि पूछताछ और डाटा विश्लेषण से इस पूरे नेटवर्क के दूसरे सदस्यों तक पहुंचा जा सकेगा।

अंकित की गिरफ्तारी के समय उसके मोबाइल से करीब पांच लाख ई-मेल आईडी वाली एक्सेल फाइलें मिली थीं। इनमें ई-मेल आईडी के साथ पासवर्ड, रिकवरी ई-मेल और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन से जुड़ी जानकारियां भी दर्ज थीं।

पाकिस्तान के हैंडलर्स से था सीधा संपर्क

पूछताछ में अंकित के पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के सीधे संपर्क में होने की जानकारी सामने आई है। वह सोशल मीडिया के जरिए विदेशी खरीदारों से संपर्क करता था और उन्हें फर्जी ई-मेल आईडी उपलब्ध कराता था। इसके बदले उसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए भुगतान मिलता था। सोशल मीडिया के जरिये वह पाकिस्तानी व बांग्लादेशियों से बातचीत करता था।