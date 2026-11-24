लखनऊ विवि अपना 106वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर हम ऐसे ही परिवारों के बारे में आपको बता रहे हैं जिनकी तीन पीढ़ियों के जीवन में यह विश्वविद्यालय किसी साझा विरासत की तरह मौजूद है। यहां किसी ने पहली बार अपने सपनों को उड़ान दी तो किसी ने जीवन की दिशा पाई। वक्त बदला, पीढ़ियां बदलीं, परिसर की तस्वीर बदली, लेकिन कुछ परिवारों का इस विश्वविद्यालय से रिश्ता नहीं बदला। इनके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय महज डिग्री हासिल करने की जगह नहीं, बल्कि परिवार की यादों, संस्कारों और पहचान का हिस्सा है।

घर में लविवि की कहानियां सुनकर बड़ी हुई लखनऊ विवि के हिंदी विभाग में सीनियर प्रोफेसर डॉ. श्रुति के पिता बैंक अफसर रहे रमाकांत ने यहीं शिक्षा ग्रहण की। डॉ. श्रुति बताती हैं कि मैं उनके मुंह से लखनऊ विवि की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी और फिर मैंने भी यहीं से एमए और पीएचडी कर शिक्षक की नौकरी ज्वॉइन की। शादी के बाद जिस घर में पहुंची तो वहां मेरे ससुर जेपी श्रीवास्तव जो कि एडीएम थे, उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई की थी। मेरे पति वितेश कुमार पंजाब नेशनल बैंक से डीजीएम के पद से सेवानिवृत्त हुए, वे भी यहीं के छात्र रहे। मेरे बेटे विश्रुत ने भी यहीं से कंप्यूटर साइंस में एमएससी किया। डॉ. श्रुति कहती हैं कि इस विवि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच रिश्ता केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि अपनेपन की अनूठी मिसाल है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को संस्कार के साथ उनके संपूर्ण विकास तक में योगदान देते हैं।