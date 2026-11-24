पीडब्ल्यूडी का दावा है कि प्रदेश में 88.53 प्रतिशत सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया है। इनमें गड्ढामुक्त, नवीनीकरण और विशेष मरम्मत वाली सड़कें शामिल हैं। हालांकि, अभी 23096 किमी सड़कों को ठीक किया जाना बाकी है।

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