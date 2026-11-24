यूपी: 30 नवंबर तक पूरी तरह ठीक हो जाएंगी प्रदेश की सभी सड़कें, पीडब्लूडी का 88 प्रतिशत दुरुस्त करने का दावा
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 24 Nov 2026 03:00 PM IST
सार
Roads in UP: बारिश की वजह से खराब हुईं यूपी की सभी सड़कें 30 नवंबर तक ठीक हो जाएंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
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विस्तार
पीडब्ल्यूडी का दावा है कि प्रदेश में 88.53 प्रतिशत सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया है। इनमें गड्ढामुक्त, नवीनीकरण और विशेष मरम्मत वाली सड़कें शामिल हैं। हालांकि, अभी 23096 किमी सड़कों को ठीक किया जाना बाकी है।
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विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 34072 किमी सड़कें गड्ढामुक्त, 19455 किमी का नवीनीकरण और 6685 किमी की विशेष मरम्मत की जा चुकी है। शासन ने 15 नवंबर तक सभी स्टेट हाईवे और जिलास्तरीय सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य दिया था, जो लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने 30 नवंबर तक सभी ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।
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