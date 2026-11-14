यूपी: त्योहार बाद काम पर लौटना महंगा, निजी बसों का किराया फ्लाइट जैसा; लखनऊ से दिल्ली का टिकट 3599 तक पहुंचा

चंडीगढ़, जयपुर और पटना का भी बढ़ा किराया

लखनऊ से चंडीगढ़ जाने के लिए आलमबाग से शाम छह बजे चलने वाली बस का किराया 1399 रुपये है। कमता चौराहे से रात 9:30 बजे रवाना होने वाली एसी सीटर बस का टिकट 999 रुपये है। जयपुर के लिए आलमबाग से रात 11:40 बजे चलने वाली स्लीपर बस का किराया 1140 रुपये और ट्रांसपोर्टनगर से शाम सात बजे रवाना होने वाली बस का टिकट 1500 रुपये है।



छठ पर्व पर पटना जाने वालों को भी महंगे सफर का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टनगर से रात 11:30 बजे चलने वाली बस का टिकट 5000 रुपये है। अमौसी एयरपोर्ट से रात नौ बजे रवाना होने वाली बस का किराया 2050 रुपये, अहिमामऊ से रात 11:20 बजे चलने वाली लग्जरी बस का टिकट 3000 रुपये और नहरिया से रात 10:20 बजे जाने वाली बस का किराया 2199 रुपये है।

रोडवेज की लग्जरी बसों की कमी से सीमित हुए विकल्प

निजी बसों के महंगे किराये की एक वजह रोडवेज की लग्जरी बसों की कमी भी है। लखनऊ परिक्षेत्र के अवध डिपो में करीब 85 एसी जनरथ और लग्जरी बसें हैं। इनमें से लगभग आधी बसें मरम्मत के अभाव और निर्धारित आयु पूरी होने के कारण डिपो में खड़ी रहती हैं। इससे यात्रियों के पास विकल्प कम हो जाते हैं और निजी बस संचालकों को बढ़ी मांग का फायदा उठाने का मौका मिल जाता है।

हवाई सफर भी नहीं दे रहा राहत

निजी बसों के साथ विमानों का किराया भी काफी बढ़ा हुआ है। लखनऊ से मुंबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट का टिकट 19921 रुपये और अकासा एयर की दोपहर 2:50 बजे की फ्लाइट का किराया 18752 रुपये तक पहुंच गया है।



दिल्ली के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट का टिकट 7130 रुपये और शाम 5:30 बजे रवाना होने वाली फ्लाइट का किराया 5338 रुपये है। वहीं, लखनऊ से पटना का हवाई किराया करीब 10195 रुपये चल रहा है। ऐसे में त्योहार के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों के सामने महंगे सफर के अलावा फिलहाल कोई आसान विकल्प नजर नहीं आ रहा है।