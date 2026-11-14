यूपी: छठ पर बसों में ज्यादा किराया वसूला तो होगी कार्रवाई, दिल्ली से पूर्वांचल के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें

हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। घाटों पर प्राथमिक चिकित्सा शिविर, एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। बिजली की निर्बाध आपूर्ति के साथ वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। नगर विकास और पंचायती राज विभाग घाटों के आसपास सफाई अभियान चलाएं। वरिष्ठ अधिकारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें और स्थानीय पूजा समितियों के साथ समन्वय बनाकर काम पूरा कराएं।



नदियों और तालाबों में पानी की गहराई का आकलन कर खतरनाक स्थानों को चिह्नित किया जाए। ऐसे स्थानों पर बैरिकेडिंग के साथ चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। घाटों पर गोताखोर, नाव और जल पुलिस की तैनाती हो। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाए। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल के साथ महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जाए।