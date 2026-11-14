यूपी: पॉलीटेक्निक में 54% सीटों पर ही दाखिले, इंजीनियरिंग-डिप्लोमा की 74 हजार से अधिक सीटें खाली; जानें वजह

हालांकि, वर्ष 2025 के मुकाबले इस साल प्रवेश की संख्या में सुधार हुआ है। पिछले साल 1,51,075 सीटों में से 67,529 पर ही प्रवेश हुए थे और 83,546 सीटें खाली रह गई थीं। फार्मेसी में भी प्रवेश की स्थिति में सुधार हुआ। प्रदेश के 1,768 संस्थानों में कुल 1,16,443 सीटें उपलब्ध थीं। इनमें से 71,175 सीटों पर प्रवेश हुए, जबकि 45,268 सीटें खाली रह गईं।



वर्ष 2025 में 1,20,018 सीटों में से 67,340 पर प्रवेश हुए थे और 52,678 सीटें खाली थीं। प्रदेश के 2,223 पॉलीटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग और फार्मेसी की कुल करीब 2.64 लाख सीटें हैं। वर्ष 2026 में इनमें लगभग 1.42 लाख सीटों पर प्रवेश हुए, जबकि करीब 1.22 लाख सीटें खाली रह गईं। इस तरह कुल सीटों में लगभग 54 फीसदी पर ही प्रवेश हो सके।