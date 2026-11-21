यूपी: दिवाली-छठ के बाद यात्रियों को राहत, लखनऊ होकर गुजरेंगी तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें; इन स्टेशनों पर रुकेंगी
दिवाली और छठ के बाद यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए रेलवे तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें लखनऊ होकर छपरा, आनंदविहार, पुणे और दिल्ली जाएंगी। इसके अलावा गोरखपुर से उधना के बीच भी विशेष ट्रेन चलेगी। यात्रियों को कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव की सुविधा मिलेगी।
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दिवाली और छठ के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे शनिवार को तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। छपरा से आनंदविहार, गोरखपुर से हडपसर (पुणे) व गोरखपुर से दिल्ली के लिए ये ट्रेनें लखनऊ होकर गुजरेंगी। ट्रेन संख्या 05013 पूजा स्पेशल शनिवार शाम पांच बजे छपरा से चलकर चारबाग स्टेशन सुबह 4:40 बजे पहुंचेगी।
यहां से चलकर दोपहर 3.50 बजे आनंदविहार टर्मिनल पहुंचेगी। यह ट्रेन सीवान, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, रामकोला, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुढ़वल, कानपुर सेंट्रल, टूंडला और गाजियाबाद स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इसमें स्लीपर के तीन, जनरल के छह व जनरल चेयरकार के सात कोच रहेंगे।
ट्रेन संख्या 05011 पूजा स्पेशल गोरखपुर से शनिवार रात 9:55 बजे चलकर लखनऊ रात 2:35 बजे पहुंचेगी। यहां से कानपुर, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल एवं मनमाड होते हुए ट्रेन हडपसर (पुणे) सुबह 7:30 बजे पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 05019 पूजा स्पेशल गोरखपुर से शनिवार दोपहर 2:40 बजे चलकर खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुढ़वल होते हुए लखनऊ रात 8:40 बजे पहुंचेगी। यहां से चलकर सुबह 8:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
कल चलने वाली ट्रेनें
ट्रेन संख्या 05014 आनंदविहार-छपरा स्पेशल रविवार शाम 6:45 बजे चलकर सुबह सवा छह बजे लखनऊ और शाम 6:40 बजे छपरा पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 05019 गोरखपुर से 21 नवंबर की दोपहर 2:40 बजे चलकर लखनऊ रात 8:30 बजे और अगली सुबह 8:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 05020 दिल्ली से 22 नवंबर की सुबह 11:10 बजे चलकर लखनऊ रात 10:45 बजे पहुंचेगी।
यहां से चलकर अगली सुबह 5:05 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 05014 स्पेशल 22 नवंबर की शाम 6:45 बजे आनंदविहार से चलकर लखनऊ सुबह 6:25 बजे व अगली शाम 6:40 बजे छपरा पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 05020 दिल्ली-गोरखपुर स्पेशल रविवार को दिल्ली से सुबह 11:10 बजे चलकर लखनऊ रात 10:55 बजे व गोरखपुर सुबह 5:05 बजे पहुंचेगी।
गोरखपुर-उधना स्पेशल 22 नवंबर को चलेगी
ट्रेन संख्या 05017 गोरखपुर-उधना आरक्षित स्पेशल 22 नवंबर को गोरखपुर से सुबह 7:35 बजे चलकर खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी होते हुए बादशाहनगर दोपहर 12:02 बजे, ऐशबाग दोपहर 12.40 बजे पहुंचेगी। यह उधना अगली सुबह 11:50 बजे पहुंचेगी।
वापसी में 05018 ट्रेन संख्या 23 नवंबर को उधना से दोपहर तीन बजे चलकर ऐशबाग दोपहर 2:21 बजे, बादशाहनगर दोपहर 2:51 बजे पहुंचेगी। यह गोरखपुर रात 8:30 बजे पहुंचेगी। ट्रेन में जनरल के छह, स्लीपर के तीन, थर्ड एसी के पांच व सेकंड एसी के दो कोच रहेंगे।