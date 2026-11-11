यूपी: राजभर का अखिलेश पर तंज, बोले- सबसे छोटे चाचा को सुबह-शाम दंडवत करें, तभी पिघलेगा दिल; यादव वोट खिसकना तय
ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सैफई परिवार में चाचा-भतीजे के बीच फिर विवाद होने का दावा किया। उन्होंने पूर्वांचल में सपा के 18 फीसदी यादव वोट खिसकने की बात कही। राजभर ने चेतावनी दी कि विवाद नहीं थमा तो विधानसभा चुनाव में बागी उम्मीदवार उतारे जाएंगे।
विस्तार
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए ओमप्रकाश राजभर ने नई मुसीबत का दावा करते हुए चाचा-भतीजे की लड़ाई पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का 18 फीसदी यादव वोट खिसक गया है। सैफई परिवार में एक बार फिर महाभारत शुरू हो गई है। भतीजावाद और चच्चावाद के बीच गदा युद्ध चल रहा है। राजभर ने अखिलेश को सलाह दी कि वह अपने सबसे छोटे चाचा को रोज सुबह-शाम दंडवत प्रणाम करें, शायद इससे उनका दिल पिघल जाए।
राजभर ने सोशल मीडिया पर लिखे अपने बयान में दावा किया कि चाचा के समर्थक अखिलेश के पुतले फूंक रहे हैं। बाहुबलियों और धनबलियों से बातचीत के लिए वीडियो कॉल पर सीधे चाचा से संपर्क कराया जा रहा है। लोगों के बीच यह संदेश दिया जा रहा है कि भइया से अच्छे चाचा जी हैं।
उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राजधानी में बैठकर सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, जबकि जिलों में उनके खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। राजभर ने चेतावनी दी कि चाचा-भतीजे का विवाद नहीं थमा तो विधानसभा चुनाव में हर सीट पर बागी उम्मीदवार खड़े होंगे। इन उम्मीदवारों को फंडिंग भी की जाएगी और बड़े नेताओं से वीडियो कॉल के जरिये बातचीत कराई जाएगी।