जनगणना दूसरा चरण: मोबाइल नंबर से करना होगा लॉगिन, फिर भरना होगा परिवार का ब्योरा
स्वगणना की प्रक्रिया 16 से 30 नवंबर तक चलेगी। इसमें नागरिकों को मोबाइल पर ओटीपी से सत्यापन करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद एसई आईडी जारी होगी।
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विभागीय अधिकारियों के मुताबिक स्वगणना के लिए नागरिकों को सबसे पहले www.se.census.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। यहां मोबाइल नंबर के जरिये लॉगिन करना होगा। इसके बाद मोबाइल पर आए ओटीपी से सत्यापन किया जाएगा। पोर्टल पर अपनी सुविधानुसार भाषा चुनने का विकल्प भी मिलेगा। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम और जरूरी विवरण दर्ज करना होगा। अगले चरण में परिवार के निवास स्थान का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए जनगणना के पहले चरण में दर्ज मोबाइल नंबर का मिलान होगा। पोर्टल पर यह भी पूछा जाएगा कि क्या परिवार उसी मकान में रह रहा है, जिसकी जानकारी पहले चरण में दी गई थी। इसके बाद मकान का नंबर और पता दर्ज करना होगा। यदि पहले से दर्ज स्थान पर परिवार नहीं रह रहा है तो डिजिटल नक्शे पर नए निवास की लोकेशन चिह्नित करनी होगी।
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इसके बाद परिवार के सदस्यों की संख्या और उनसे संबंधित जानकारियां भरनी होंगी। फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरणों की जांच और जरूरी सुधार किए जा सकेंगे। अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट करने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। स्वगणना पूरी होने पर एसई आईडी मिलेगी। एक दिसंबर से चार जनवरी तक जनगणना कर्मी घर-घर पहुंचकर ऑनलाइन दर्ज जानकारी का सत्यापन करेंगे। जिन परिवारों ने स्वगणना नहीं की होगी, उनका ब्योरा प्रगणक मौके पर ही मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज करेंगे।
परिवार का एक सदस्य कर सकता है पूरी प्रक्रिया
अधिकारियों ने बताया कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग फॉर्म नहीं भरने होंगे। परिवार का कोई एक सदस्य प्रक्रिया पूरी कर सकेगा। इसमें सबसे पहले उसको खुद लॉगिन कर प्रक्रिया करनी होगी। उसके बाद वह परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ता जाएगा। अधिकारियों ने अपील की है कि स्वगणना की प्रक्रिया में सही तथ्य ही भरें। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो जब जनगणनाकर्मी घर घर जाएंगे तब उसको उनके जरिये सही करवा सकेंगे।