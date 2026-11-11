जनगणना दूसरा चरण: मोबाइल नंबर से करना होगा लॉगिन, फिर भरना होगा परिवार का ब्योरा

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जनगणना-2027 के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अपनी और परिवार की जानकारी खुद ऑनलाइन दर्ज करने का मौका मिलेगा। इसके लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी। नागरिक मोबाइल नंबर के जरिये जनगणना पोर्टल पर लॉगिन कर परिवार का पूरा ब्योरा भर सकेंगे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक विशेष स्वगणना पहचान संख्या (एसई आईडी) जारी होगी। घर पहुंचने वाले जनगणना कर्मियों को यह आईडी दिखानी होगी।