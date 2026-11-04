यूपी: पॉवर कारपोरेशन अध्यक्ष बोले- दीपावली व छठपूजा पर न हो बिजली कटौती, ढीले तार और झुके पोल दुरुस्त करें
दीपावली और छठ पूजा सहित त्योहारों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉरपोरेशन ने तैयारी की है। अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने अधिकारियों को कटौती मुक्त बिजली देने, खराबी जल्द ठीक करने और मरम्मत गैंग तैयार रखने के निर्देश दिए। ढीले तार, झुके पोल और ट्रांसफार्मरों की जांच कराने को कहा गया है।
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प्रकाश पर्व दीपावली, छठपूजा सहित अनेक प्रमुख त्योहारों पर प्रदेश वासियों को अनवरत सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पावर कारपोरेशन ने व्यापक तैयारी की है। प्रमुख सचिव व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेन्सिंग से विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की।
अध्यक्ष ने डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशकों, मुख्य अभियन्ताओं सहित विद्युत निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी क्षेत्रों को कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। स्थानीय स्तर पर विद्युत आपूर्ति में आने वाले अवरोधों को भी कम से कम समय में ठीक करने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।
अप्रत्याशित ब्रेकडाउन होने की दशा में जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति को चालू करने के लिए पर्याप्त संख्या में मरम्मत गैंगों की व्यवस्था रहे। वितरण के अधिकारी एवं कर्मचारी अपना फोन उठाएं। ट्रॉली ट्रांसफार्मर चेक कर लें। अवर अभियंता से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारी पेट्रोलिंग करें। ट्रांसफार्मर, फीडर आदि का लोड चेक हो जाये।
ठीले तारों एवं झुके पोलों को ठीक करा लें। सभी के पास इसके लिये वित्तीय व्यवस्था है। घरों के छतों के पास जा रहे तारों को भी मानक के अनुरूप कराएं ताकि विद्युत दुर्घटनायें आदि न हों। पूरे प्रदेश में ऐसे स्थान, जहां मेले आदि सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। वहॉ विशेष सावधानी बरतें।
प्रबन्ध निदेशक नितीश कुमार ने निर्देश दिया कि स्कूलों की लाइनें शिफ्ट करने का कार्य निर्धारित समय में जरूर पूरा कर लिया जाये। एक भी स्कूल शेष न रहें। इसी तरह विधायक निधि के कार्य भी तत्काल प्रारंभ किया जाए, ताकि वे निर्धारित समय के अनुसार पूर्ण हो जाएं।