यूपी: पॉवर कारपोरेशन अध्यक्ष बोले- दीपावली व छठपूजा पर न हो बिजली कटौती, ढीले तार और झुके पोल दुरुस्त करें

अप्रत्याशित ब्रेकडाउन होने की दशा में जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति को चालू करने के लिए पर्याप्त संख्या में मरम्मत गैंगों की व्यवस्था रहे। वितरण के अधिकारी एवं कर्मचारी अपना फोन उठाएं। ट्रॉली ट्रांसफार्मर चेक कर लें। अवर अभियंता से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारी पेट्रोलिंग करें। ट्रांसफार्मर, फीडर आदि का लोड चेक हो जाये।



ठीले तारों एवं झुके पोलों को ठीक करा लें। सभी के पास इसके लिये वित्तीय व्यवस्था है। घरों के छतों के पास जा रहे तारों को भी मानक के अनुरूप कराएं ताकि विद्युत दुर्घटनायें आदि न हों। पूरे प्रदेश में ऐसे स्थान, जहां मेले आदि सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। वहॉ विशेष सावधानी बरतें।



