यूपी: किस्त नहीं देने पर रिकवरी एजेंटों ने युवक का अपहरण किया, फिर एक यूनिट खून निकाला, मैनेजर-एजेंट गिरफ्तार

टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने दो रिकवरी एजेंट के साथ मिलकर सबक सिखाने के लिए निगोहां के पुरहिया गांव निवास नेवल को बंधक बनाया था। आरोपियों ने उनका एक यूनिट खून निकालकर बेच दिया था। यह बात बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किए गए मैनेजर व एक एजेंट ने निगोहां पुलिस को पूछताछ में बताई।

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