Lucknow News: गोमती महोत्सव में विभूतियों का सम्मान

लखनऊ। साहित्य, संगीत और कला के रंगों से सजे तीन दिवसीय गोमती महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को गोमतीनगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाली विभूतियों को गोमती गौरव सम्मान से नवाजा गया। इनमें न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडेय, न्यायमूर्ति सुधीर सक्सेना, बाल कलाकार आर्यमन, पद्मश्री डॉ. अनिल रस्तोगी, पत्रकार योगेश मिश्रा, पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया, शिक्षाविद् एसकेडी सिंह, कवयित्री सुमन दुबे, डॉ. विनोद मिश्रा, संस्कृत विवि के कुलपति सर्वनारायण झा, गोमती सफाई अभियान के लिए रणजीत सिंह, पत्रकार अंबिका प्रसाद बाजपेई, पीजीआई के निदेशक डॉ. आरके धीमन और पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह शामिल हैं। ईशा-मीशा की युगल प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। मुख्य अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह और विधान परिषद के सदस्य पवन सिंह चौहान उपस्थित रहे। गोमती उत्सव समिति की ओर से राजीव मिश्रा, रामकृष्ण यादव और उत्सव के परिकल्पनाकर्ता कवि सर्वेश अस्थाना ने अतिथियों का स्वागत किया। (संवाद)

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