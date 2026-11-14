Lucknow News: घर से घाट तक छठ की छटा

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इंदिरानगर से लक्ष्मणमेला घाट पहुंचीं रामदुलारी ने बताया कि नहाए-खाए के साथ उन्होंने पूजा की शुरुआत की। सुबह घर में पूजा करने के बाद कद्दू-भात को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद घाट पर अपनी वेदी का पूजन करने पहुंचीं। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले ही वेदी बनवा ली थी। शुक्रवार को उस पर फूल-माला चढ़ाकर पूजन किया और आशीर्वाद लिया।वहीं, लक्ष्मणमेला घाट के पास रहने वाली संगीता ने बताया कि नहाए-खाए के दिन महिलाएं दिन में एक बार ही भोजन करती हैं। इसे कद्दू-भात या सात्विक भोजन कहा जाता है। इसमें प्याज-लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। विशेष रूप से कद्दू (लौकी), चावल और चने की दाल बनाई जाती है।छठ महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना होगा। खरना शुद्धता और संयम का प्रतीक है। इस दिन व्रती महिलाएं दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा।