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Lucknow News: घर से घाट तक छठ की छटा

Sat, 14 Nov 2026 02:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:39 AM IST
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Chhath celebrations from home to ghat
घर से घाट तक छठ की छटा
लखनऊ। घरों में साफ-सफाई, रसोई में सात्विक भोजन की तैयारी और घाटों पर सजी वेदियां... लोकआस्था के महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाए-खाए के साथ हुई। महिलाओं ने घरों में पूजा की तैयारियां पूरी करने के साथ कद्दू-भात का प्रसाद ग्रहण कर चार दिवसीय महाअनुष्ठान का आगाज किया। वहीं, लक्ष्मणमेला घाट पर पहुंचकर महिलाओं ने अपनी तैयार वेदियों को फूल-मालाओं से सजाया और पूजन कर आशीर्वाद मांगा।
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इंदिरानगर से लक्ष्मणमेला घाट पहुंचीं रामदुलारी ने बताया कि नहाए-खाए के साथ उन्होंने पूजा की शुरुआत की। सुबह घर में पूजा करने के बाद कद्दू-भात को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद घाट पर अपनी वेदी का पूजन करने पहुंचीं। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले ही वेदी बनवा ली थी। शुक्रवार को उस पर फूल-माला चढ़ाकर पूजन किया और आशीर्वाद लिया।
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वहीं, लक्ष्मणमेला घाट के पास रहने वाली संगीता ने बताया कि नहाए-खाए के दिन महिलाएं दिन में एक बार ही भोजन करती हैं। इसे कद्दू-भात या सात्विक भोजन कहा जाता है। इसमें प्याज-लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। विशेष रूप से कद्दू (लौकी), चावल और चने की दाल बनाई जाती है।
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छठ महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना होगा। खरना शुद्धता और संयम का प्रतीक है। इस दिन व्रती महिलाएं दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा।

घर से घाट तक छठ की छटा

घर से घाट तक छठ की छटा

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