यूपी: लखनऊ में 20 साल बाद मकान बनाएगा आवास विकास परिषद, अवध विहार योजना में पहले चरण में बनेंगे 94 घर

चार साल पहले कुछ प्लॉट निकाले गए थे पर मकान बनाने की योजना नहीं थी। अब पहली बार परिषद यहां मकानों को आवंटित करने की योजना भी शुरू करने वाला है। इसका प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन के लिए लाया जाएगा। बैठक दीपावली के ठीक पहले या फिर उसके बाद में बुलाई जानी है।

पहले चरण में 94 मकान, 180 व्यावसायिक प्लॉट भी होंगे

योजना के पहले चरण में 94 मकान बनाए जाएंगे। यहां जमीन की कीमत 41,500 रुपये प्रति वर्गमीटर है। ये मकान स्ववित्त पोषित योजना के तहत बनेंगे जिनमें आवंटी को कोई छूट नहीं मिलेगी। ये करीब 1500 वर्ग फीट जमीन पर बनाए जाएंगे। परिषद अगले चरण में कुछ छोटे और बड़े मकान भी बना सकती है। परिषद 180 व्यावसायिक प्लॉटों का भी पंजीकरण शुरू करेगी। इनके प्लॉटों की कीमत 83,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

एलडीए भी दे रहा प्लॉट

प्लॉटों की मांग को देखते हुए एलडीए भी पांच आवासीय योजनाएं ला रहा है। इनमें सीतापुर रोड पर नैमिष नगर और आगरा एक्सप्रेसवे के पास वरुण विहार योजना प्रमुख हैं। वरुण विहार में पहले चरण का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें करीब 4500 प्लॉटों के लिए 35,000 लोगों ने आवेदन किया। अगले चरण में दो हजार और प्लॉट लाए जाएंगे। इनके बाद आईटी सिटी, वेलनेस सिटी और वशिष्ठपुरम में पंजीकरण खुलेगा। 280 वर्ग मीटर के छह और 72 वर्ग मीटर के 174 व्यावसायिक प्लॉट भी होंगे।

तीन तरह के होंगे सेमीफिनिश्ड एक मंजिला मकान