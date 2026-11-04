यूपी: अयोध्या में कल से पांच दिवसीय दीपोत्सव का शंखनाद, जगमगाएंगे 56 घाट; पांच देशों की 'मंडलियां' करेंगी मंचन

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन शुरू होगा

दीपोत्सव को भव्य और अविस्मरणीय बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राम की पैड़ी के 56 घाटों पर 30 लाख दीप सजाने की तैयारी है। घाटों पर दीप पहुंच चुके हैं और उन्हें करीने से बिछाने का काम शुरू हो रहा है। सात नवंबर को दीपोत्सव का मुख्य आयोजन होगा।



राम की पैड़ी पर दीपों की कतारें जब एक साथ प्रज्ज्वलित होंगी तो सरयू का तट स्वर्णिम आभा से नहा उठेगा। घाटों पर दीप सजाने के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और कर्मचारी जुटे हैं। बृहस्पतिवार से लेजर शो, प्राजेक्शन मैपिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन शुरू हो जाएगा।

राम मंदिर भी सज-धजकर तैयार

श्रीराम जन्मभूमि परिसर भी दीपोत्सव की रोशनी से जगमगाएगा। मंदिर परिसर के पांच जोन में करीब एक लाख दीप प्रज्ज्वलित किए जाने की तैयारी है। परिसर के मंदिरों और प्रमुख स्थलों को भी आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। दूसरी ओर रामकथा पार्क सहित प्रमुख आयोजन स्थलों पर मंच, दर्शक दीर्घा, प्रकाश व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।