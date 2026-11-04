Lucknow News: नैमिष और वरुण विहार के 2,243 परिवारों को लॉटरी से मिले भूखंड

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नैमिष और वरुण विहार के 2,243 परिवारों को लॉटरी से मिले भूखंडमाई सिटी रिपोर्टरलखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दिवाली से पहले नैमिष नगर और वरुण विहार योजना के आवेदकों के मध्य भूखखंडो का आवंटन किया। बुधवार को दोनों योजनाओं के प्रथम चरण के 2,243 भूखंड का लॉटरी से आवंटन किया गया। अब बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को अन्य श्रेणी भूखंडों का आवंटन लॉटरी से किया जाएगा।अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर सभागार में वरुण विहार योजना के प्रथम चरण की लॉटरी ड्रॉ का आयोजन किया गया। पहले दिन 112.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 1,522 भूखंडों का लॉटरी से आवंटन किया गया। अब बृहस्पतिवार को 200 वर्ग मीटर के 617 एवं शुक्रवार को 162, 288, 300 एवं 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 727 भूखंडों का लॉटरी ड्रॉ किया जाएगा। अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में नैमिष नगर योजना के प्रथम चरण की लॉटरी ड्रॉ का आयोजन किया गया। पहले दिन 72 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 197 एवं 112.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 524 भूखंडों का लॉटरी से आवंटन किया गया। अब बृहस्पतिवार को 162 एवं 200 वर्ग मीटर के 819 एवं शुक्रवार को 288 एवं 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 133 भूखण्डों का लॉटरी ड्रॉ किया जाएगा।