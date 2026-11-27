सपा सरकार के दौरान हुए पशुपालन भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। अगले सप्ताह आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) की ओर से अदालत में दाखिल आरोप पत्र में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ईडी तत्कालीन प्रमुख सचिव और गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस योगेश कुमार से जेल में पूछताछ के लिए अदालत से अनुमति मांगेगा।

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