सपा नेताओं ने सूची पर विचार कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से विमर्श के बाद जवाब देने की बात कही। सपा की ओर से करीब 55 सीटों की सूची तैयार की गई थी। हालांकि, इस संबंध में पार्टी की ओर से सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है।



2024 बनाम 2022, दोनों के अपने-अपने तर्क

कांग्रेस अपनी बड़ी दावेदारी का आधार 2024 के लोकसभा चुनाव को बना रही है। तब सपा के साथ गठबंधन में उसने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और छह पर जीत हासिल की। उसका वोट प्रतिशत 9.46 रहा। कांग्रेस का तर्क है कि वह गठबंधन में दलित, ब्राह्मण और अति पिछड़े वर्गों के मतदाताओं को जोड़ सकती है। पार्टी हर जिले में अपनी राजनीतिक मौजूदगी और प्रतिनिधित्व चाहती है।



वहीं, सपा विधानसभा चुनाव के पुराने प्रदर्शन को आधार बना रही है। 2022 में कांग्रेस ने अकेले 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ दो पर मिली। उसका वोट प्रतिशत 2.33 रहा और 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई। 2017 में सपा के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस 114 सीटों पर लड़कर केवल सात सीटें जीत पाई थी। सपा का तर्क है कि 2024 की सफलता गठबंधन की साझा उपलब्धि थी। इसे कांग्रेस की अकेले की ताकत नहीं माना जा सकता।



अमेठी-रायबरेली पर खींचतान की गुंजाइश

कांग्रेस की मांग में अमेठी और रायबरेली की सभी दस विधानसभा सीटें हैं। लेकिन 2022 में दोनों जिलों की दस सीटों में छह सपा और चार भाजपा ने जीती थीं। कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि, 2024 के राज्यसभा चुनाव में कुछ सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग और बदले राजनीतिक समीकरणों के चलते कांग्रेस इन क्षेत्रों में अपनी दावेदारी की गुंजाइश देख रही है। 403 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के फिलहाल दो विधायक हैं, जबकि सपा के पास 111 सीटें हैं।