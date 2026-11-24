{"_id":"6b050909faf8ef01d5089f67","slug":"video-grand-nagar-kirtan-was-taken-out-in-lucknow-on-occasion-of-prakash-parv-resonating-with-chant-in-honor-of-guru-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रकाश पर्व पर लखनऊ में निकला भव्य नगर कीर्तन, गूंजे गुरु साहिब के जयकारे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्रीगुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लखनऊ में मंगलवार सुबह श्रीगुरु सिंह सभा गुरुद्वारा, इंदिरा नगर की ओर से भव्य नगर कीर्तन एवं शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह 6 बजे गुरुद्वारे से प्रारंभ हुई इस यात्रा ने क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। गुरुद्वारा के महासचिव सुरिंदर सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान रागी जत्थों ने शबद कीर्तन से संगत को निहाल किया, वहीं युवाओं ने हैरतअंगेज गतका प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। यात्रा के माध्यम से समाज में गुरु साहिब की महिमा, आपसी भाईचारे और सेवा भाव का संदेश दिया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में साध संगत, महिलाएं, बच्चे और युवा श्रद्धापूर्वक शामिल हुए। जगह-जगह संगत ने पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया।

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