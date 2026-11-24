{"_id":"6b050909faf8ef01d5089f67","slug":"video-grand-nagar-kirtan-was-taken-out-in-lucknow-on-occasion-of-prakash-parv-resonating-with-chant-in-honor-of-guru-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रकाश पर्व पर लखनऊ में निकला भव्य नगर कीर्तन, गूंजे गुरु साहिब के जयकारे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रकाश पर्व पर लखनऊ में निकला भव्य नगर कीर्तन, गूंजे गुरु साहिब के जयकारे
श्रीगुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लखनऊ में मंगलवार सुबह श्रीगुरु सिंह सभा गुरुद्वारा, इंदिरा नगर की ओर से भव्य नगर कीर्तन एवं शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह 6 बजे गुरुद्वारे से प्रारंभ हुई इस यात्रा ने क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया।
गुरुद्वारा के महासचिव सुरिंदर सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान रागी जत्थों ने शबद कीर्तन से संगत को निहाल किया, वहीं युवाओं ने हैरतअंगेज गतका प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया।
यात्रा के माध्यम से समाज में गुरु साहिब की महिमा, आपसी भाईचारे और सेवा भाव का संदेश दिया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में साध संगत, महिलाएं, बच्चे और युवा श्रद्धापूर्वक शामिल हुए। जगह-जगह संगत ने पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।