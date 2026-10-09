भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद धर्मपाल सिंह सबसे पहले हजरतगंज स्थित वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वह नगर निगम स्थित झंडी पार्क पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रतिमा के चरणों में अपना राज्यसभा निर्वाचन प्रमाण पत्र समर्पित किया।इस अवसर पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह प्रमाण पत्र हिंदुत्व के पुरोधा बाबू कल्याण सिंह द्वारा समाज में किए गए जनजागरण का परिणाम है। उन्होंने इसे भावुक क्षण बताते हुए कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि न होकर पूरे समाज की उपलब्धि है और इसका वास्तविक अधिकारी समाज ही है। बाबू कल्याण सिंह की सीख और मार्गदर्शन उनके राजनीतिक जीवन का मुख्य आधार रहा है और भौतिक रूप से उपस्थित न होने के बावजूद उनका आशीर्वाद सदैव साथ रहेगा।अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने एक बेहद सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मंडल अध्यक्ष के पद से काम शुरू किया था। आज पार्टी और शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है, वह उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि है।उन्होंने कहा कि वह समाज को एकजुट कर पूरे उत्तर प्रदेश में अलख जगाएंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए वह जी-जान से मेहनत करेंगे।