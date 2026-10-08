यूपी: कैबिनेट बैठक शुक्रवार को, राज्य कर की ब्याज माफी योजना समेत 30 प्रस्ताव होंगे पेश; इन पर लगती सकती मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में राज्य कर विभाग की ब्याज माफी योजना, आयुष कॉलेजों के छात्रों की इंटर्नशिप में बढ़ोतरी, मोटे अनाज और धान क्रय नीति का निर्धारण, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर दो एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग, स्टार्टअप क्रय योजना, यूपी एआई मिशन की स्थापना, उप्र औद्योगिक संबंध नियमावली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायकों को साड़ी देने का प्रस्ताव आएगा।

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इसके अलावा उप्र सतत विमानन ईधन विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने समेत 30 से अधिक प्रस्तावों पर मंत्रियों का समूह मुहर लगाएगा। इसके अलावा राजस्व संहिता नियमावली में संशोधन, ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए नीति लागू करने का प्रस्ताव भी पेश होगा। साथ ही औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम को लागू तथा औद्योगिक निवेश नीतियों के तहत भूमि आवंटियों हेतु परिचालन लचीलेपन में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी आएगा।