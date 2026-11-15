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UP Big News: 'एक लाख सरकारी नौकरी वादा', 'लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतेगा' बाराबंकी में 200 लोगों को ठगा

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 15 Nov 2026 05:16 PM IST

सार यूपी चुनाव के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने चुनाव के पहले एक लाख नियुक्ति पत्र देने का वादा किया। वहीं, अखिलेश यादव ने आगरा में एक दलित सम्मेलन को संबोधित किया। पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें:



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