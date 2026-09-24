यूपी: राहुल के गढ़ में अखिलेश ने भरी हुंकार, भारी जनसमर्थन दिखाकर दिये ये सियासी संकेत; दिखाई संगठन की ताकत

सपा मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को गांधी परिवार के गढ़ में सियासत का दम दिखाया। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से चल रही अंदरुनी खींचतान के बीच रायबरेली पहुंचे अखिलेश यादव ने अपना जनाधार व दबदबा दिखाकर संकेत दिए कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सपा का राजनीतिक कद कितना अहम है। रायबरेली ही नहीं, बल्कि आठ जिलों के पहुंचे सियासी अलंबरदारों ने अखिलेश यादव का न सिर्फ जोरदार इस्तकबाल किया, बल्कि उनमें टिकट पाने की होड़़ भी दिखी। फतेहपुर के सपा सचिव हीरालाल साहू ने अयासा विधानसभा सीट एवं डॉ.रामनरेश पटेल ने बिंदकी विधानसभा सीट से खुद को पार्टी का संभावित उम्मीदवार बताते हुए इस बार 2027 में प्रदेश में सपा का सरकार बनने की बात कही।

विज्ञापन





विधानसभा चुनाव से पहले ही रायबरेली सियासत का नया केंद्र बिंदु बन गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 अगस्त और 13 सितंबर को जिले का दौरा कर चुके हैं। जनसभा को संबोधित करने के साथ ही वह जिले को करोड़ों रुपये की सौगात दी है। बीती आठ और नौ सितंबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी जिले का दौरा राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा चुके हैं। सितंबर माह बीतने के पहले ही अखिलेश यादव का रायबरेली का यह दौरा दौरा सियासी माना जा रहा है। विज्ञापन



यही वजह रही कि रायबरेली के साथ अमेठी, फतेहपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, उन्नाव के संभावित उम्मीदवार, पदाधिकारी व कार्यकर्ता यहां अखिलेश यादव के रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे। रथ यात्रा में जुटी भीड़ के जरिये अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी संदेश दिया। खासकर जिस तरह कांग्रेस और सपा में टिकट बंटवारे को लेकर अंदरुनी खींचतान चल रही है, उस लिहाज ने अखिलेश ने संकेत दिए कि प्रदेश के अन्य जिलों में ही नहीं, बल्कि रायबरेली में सपा की सियासी जमीन कितनी मजबूत और पार्टी का जनाधार कितना मजबूत है। विधानसभा चुनाव से पहले ही रायबरेली सियासत का नया केंद्र बिंदु बन गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 अगस्त और 13 सितंबर को जिले का दौरा कर चुके हैं। जनसभा को संबोधित करने के साथ ही वह जिले को करोड़ों रुपये की सौगात दी है। बीती आठ और नौ सितंबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी जिले का दौरा राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा चुके हैं। सितंबर माह बीतने के पहले ही अखिलेश यादव का रायबरेली का यह दौरा दौरा सियासी माना जा रहा है।यही वजह रही कि रायबरेली के साथ अमेठी, फतेहपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, उन्नाव के संभावित उम्मीदवार, पदाधिकारी व कार्यकर्ता यहां अखिलेश यादव के रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे। रथ यात्रा में जुटी भीड़ के जरिये अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी संदेश दिया। खासकर जिस तरह कांग्रेस और सपा में टिकट बंटवारे को लेकर अंदरुनी खींचतान चल रही है, उस लिहाज ने अखिलेश ने संकेत दिए कि प्रदेश के अन्य जिलों में ही नहीं, बल्कि रायबरेली में सपा की सियासी जमीन कितनी मजबूत और पार्टी का जनाधार कितना मजबूत है।

विज्ञापन