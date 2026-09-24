यूपी: जगंली जानवरों की दहशत में बहराइच, सड़क पर आया बाघिनों का झुंड, घर में घुसकर चारपाई पर सो गया तेंदुआ

कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर-सुजौली मार्ग पर बृहस्पतिवार सुबह को अचानक एक बाघिन अपने तीन शावकों के साथ सड़क पर आ गई। सड़क पर बाघिन और शावकों को देखकर राहगीर ने गाड़ी रोक दी और सुरक्षित दूरी बना ली। लगभग सात मिनट बाद बाघिन तीनों शावकों के साथ सड़क किनारे झाड़ियों में चली गई। इस दौरान गाड़ी में सवार लोगों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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सुजौली निवासी मिथिलेश यादव अपने साथियों के साथ बहस्पतिवार सुबह 5 बजे के आसपास लखनऊ से घर लौट रहे थे। मोतीपुर से सुजौली की ओर जाते समय उन्हें सड़क पर बाघिन तीन शावकों के साथ दिखाई दी। बाघिन कुछ देर तक शावकों के साथ सड़क पर चलती रही। मिथिलेश ने तत्काल पिकअप रोक दी और बाघिन से दूरी बनाए रखी।बाघिन के झाड़ियों में चले जाने और जंगल की ओर बढ़ने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ाई गई। वीडियो में बाघिन अपने तीनों शावकों के साथ सड़क पर दिखाई दे रही है।कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में बाघ और अन्य वन्यजीवों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग राहगीरों और ग्रामीणों को लगातार सावधानी बरतने के लिए जागरूक कर रहा है। डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने अपील की है कि जंगल या वन्यजीवों की आवाजाही वाले रास्तों पर बाघ अथवा अन्य जंगली जानवर दिखने पर वाहन रोककर सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उनका पीछा या रास्ता रोकने और उन्हें घेरने की कोशिश न करें।