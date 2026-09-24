यूपी: आवेदन आगे बढ़ाने के लिए जिला खनन अधिकारी और संविदा बाबू ने मांगे 85 हजार, ठिकानों से 71 लाख कैश बरामद

शामली में सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सेक्टर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला खनन अधिकारी सुधाकर सिंह और संविदा बाबू सद्दाम को 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों पर बालू खनन का आवेदन आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम ने दोनों के कार्यालय और आवास की तलाशी ली। इस दौरान कुल 71 लाख रुपये नकद बरामद हुए। कार्यालय से आठ लाख और आवास से 63 लाख रुपये मिले हैं। कार्रवाई के बाद खनन विभाग में हड़कंप मचा है।

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