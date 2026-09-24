यूपी: आवेदन आगे बढ़ाने के लिए जिला खनन अधिकारी और संविदा बाबू ने मांगे 85 हजार, ठिकानों से 71 लाख कैश बरामद
बालू खनन का आवेदन आगे बढ़ाने के लिए 85 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में जिला खनन अधिकारी और संविदा बाबू को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान कार्यालय और आवास से करीब 71 लाख रुपये नकद बरामद हुए। अधिकारी के खाते में 50 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर भी कराए गए थे।
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शामली में सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सेक्टर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला खनन अधिकारी सुधाकर सिंह और संविदा बाबू सद्दाम को 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों पर बालू खनन का आवेदन आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम ने दोनों के कार्यालय और आवास की तलाशी ली। इस दौरान कुल 71 लाख रुपये नकद बरामद हुए। कार्यालय से आठ लाख और आवास से 63 लाख रुपये मिले हैं। कार्रवाई के बाद खनन विभाग में हड़कंप मचा है।
शिकायतकर्ता ने दो सितंबर को घाटा संख्या 163 एम/64340 में बालू खनन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। यह आवेदन जिला खनन अधिकारी सुधाकर सिंह के स्तर पर लंबित था। शिकायतकर्ता आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए जिला खनन अधिकारी के कार्यालय पहुंचा। आरोप है कि इस दौरान अधिकारी ने अपने पास खड़े संविदा बाबू सद्दाम की ओर इशारा करते हुए कहा कि उससे मिल लें, काम उसे दे दिया गया है।
इसके बाद 14 सितंबर को शिकायतकर्ता सद्दाम से मिला। आरोप है कि सद्दाम ने आवेदन आगे बढ़ाने के नाम पर एक लाख रुपये से अधिक खर्च होने की बात कही। बातचीत के बाद एक लाख रुपये जिला खनन अधिकारी के एसबीआई खाते में, 30 हजार रुपये सद्दाम को और पांच हजार रुपये उसके सहयोगी को देने की बात तय हुई।
शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था। उसने इसकी शिकायत सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सेक्टर से की। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने मामले का सत्यापन किया। सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद दोनों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया।
खाते में 50 हजार, मौके पर 35 हजार
24 सितंबर को विजिलेंस की टीम ने सुनियोजित तरीके से ट्रैप की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान जिला खनन अधिकारी और संविदा बाबू को कुल 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इसमें 50 हजार रुपये ऑनलाइन जिला खनन अधिकारी के खाते में ट्रांसफर कराए गए थे, जबकि 35 हजार रुपये नकद दिए गए थे। दोनों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद टीम ने उनके ठिकानों की तलाशी शुरू की।
कार्यालय की तलाशी में करीब आठ लाख रुपये नकद मिले। इसके बाद आरोपियों के आवास की तलाशी ली गई तो वहां से करीब 63 लाख रुपये नकद बरामद हुए। दोनों स्थानों से कुल 71 लाख रुपये बरामद होने की बात सामने आई है। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद विजिलेंस टीम नकदी के स्रोत और आरोपियों की संपत्ति से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
सतर्कता अधिष्ठान ने जिला खनन अधिकारी सुधाकर सिंह और संविदा बाबू सद्दाम के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम आरोपियों से पूछताछ के साथ रिश्वतखोरी के पूरे नेटवर्क और बरामद नकदी के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। सतर्कता अधिष्ठान ने लोगों से सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने वाले लोक सेवकों की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर करने की अपील की है।