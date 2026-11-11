यूपी: सीएम योगी का सपा प्रमुख पर तंज, बोले- उत्तराखंड की बेटी न आई होती तो सैफई में भैंस चरा रहे होते अखिलेश

सपा का पलटवार- सीएम की दलित-पिछड़ा विरोधी मानसिकता सामने आई



समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भैंस चराने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी की ओर से एक्स हैंडल पर कहा गया है कि अगर इन्हें (सीएम योगी आदित्यनाथ को) यूपी ने शरण न दी होती तो ये कहीं डग्गामार बस में 10 रुपये प्रति सवारी हांक रहे होते, क्योंकि वे पहले डग्गामार बस में सवारी हांकते थे।



पिछड़े व दलित समाज का आह्वान भी किया गया है कि मुख्यमंत्री पीडीए के लोगों को भैंस चराने वाला, बकरी- भेड़ चराने वाला, सब्जी बेचने वाला, जूते गांठने वाला, कूड़ा साफ करने वाला या इनके हिसाब से निचले कार्य करने वाला समझते हैं। लेकिन, हम भैंस भी चराते हैं और देश प्रदेश भी चलाते हैं। इस बयान से सीएम की दलित, पिछड़ा विरोधी घोर घिनौनी मानसिकता आखिरकार सामने आ ही गई।