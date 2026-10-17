Lucknow News: यूनिटी-ए एफसी ने लखनऊ वॉरियर्स को 3-2 से हराया

ला-मार्टीनियर कॉलेज स्थित बेकर्स ग्राउंड पर हुए मुकाबले में यूनिटी-ए एफसी के हुसैन ने आठवें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद लखनऊ वॉरियर्स के कुनाल ने 25वें मिनट में गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। अमान ने 34वें मिनट में गोल दागकर यूनिटी को फिर आगे कर दिया। दूसरे हाफ में असगर ने 47वें मिनट में गोल कर लखनऊ वॉरियर्स को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद शावेज ने 57वें मिनट में गोल कर यूनिटी-ए एफसी को 3-2 से जीत दिला दी। शनिवार को पहले मैच में व्हाइट ईगल का सामना कॉल्विन एफसी से होगा। दूसरे मुकाबले में एएमएफएस एफसी और अवध यूनाइटेड-बी एफसी की टीमें आमने-सामने होंगी।